Sex-Puppe in bayerischem See: Großeinsatz der Polizei

Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot angerückt - konnten jedoch rasch Entwarnung geben.

"Bei dem entblößten Körper, welcher bäuchlings im Wasser trieb, handelte es sich um eine entsorgte, lebensecht wirkende Liebespuppe", hieß es in der Polizeimitteilung. Die Hintergründe des Geschehens blieben unklar, regten jedoch die Fantasie der polizeilichen Pressestelle an. "Ob sie (die Puppe, Anm.) ihrem unbekannten Vorbesitzer zuvor das Herz brach und sich dieser daher von seinem kostbaren Stück trennte, bleibt ungewiss", hieß es in der amtlichen Mitteilung. Die Feuerwehr habe sich jedenfalls "um eine fachgerechte Entsorgung" gekümmert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.