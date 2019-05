Sex-Akte wieder geöffnet

Die schwedische Staatsanwaltschaft nimmt ihre Voruntersuchungen zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen Wiki-Leaks-Gründer Julian Assange wieder auf. Assange wird vorgeworfen, 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben, was er stets bestritten hat.

Als Großbritannien 2012 beschloss, Assange nach Schweden auszuliefern, war er in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. 2017 wurden die Voruntersuchungen in Schweden eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit sah, die Ermittlungen voranzubringen. Die Schuldfrage sei damit aber nicht geklärt, hieß es.

Im April wurde Assange in der Botschaft festgenommen und zu 50 Wochen Haft verurteilt, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen und sich jahrelang dem Zugriff der Polizei entzogen hatte. Die USA wollen, dass der Australier an sie ausgeliefert wird.

Die USA werfen Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Manning hatte WikiLeaks 2010 Hunderttausende geheime Militärdokumente zukommen lassen. Die Generalstaatsanwaltschaft von Ecuador hat unterdessen einer Durchsuchung des Zimmers von Assange in der Londoner Botschaft zugestimmt. Dokumente und Datenträger des Netzaktivisten sollen an die USA weitergegeben werden.

