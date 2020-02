Sessellift stürzte ab: Vier Schwerverletzte in der Schweiz

Das Unglück trug sich auf dem Stoos - einem Skigebiet im Kanton Schwyz - zu, als gegen 22.00 Uhr eine mehrköpfige Personengruppe von einem Firmenausflug vom 1.922 Meter hohen Fronalpstock ins Tal zurückkehrte.

Plötzlich stürzte ein Sessel der Liftanlage, auf dem sich drei Männer und eine Frau befanden, zehn Meter in die Tiefe, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz am Freitag darlegte.

Die Schwerverletzten wurden von Rettungshubschraubern in verschiedene Spitäler gebracht. Eine 33-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann rangen mit dem Tod. Sechs weitere Personen, die auf ihren Sesseln festsaßen, konnten unverletzt geborgen werden. Bis sie sicher am Boden waren, dauerte es zwei Stunden.

Seil von Pistenfahrzeug als Ursache

Ursächlich für das Unglück dürfte nach ersten Erkenntnissen ein gespanntes Windenseil an einem Pistenfahrzeug gewesen sein. Wie dieses gegen den Sessel prallen konnte, war Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den Betroffenen handelt es sich um Mitarbeiter der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. "Wir sind mit den Gedanken bei unseren Mitarbeitenden und Ihren Familien", hieß es in einer Mitteilung.

Thomas A. Meyer, Verwaltungsratspräsident der Stoos-Bahnen, reagierte mit Betroffenheit auf den Unfall. Er sprach von einem "Super-Gau". Seine Gedanken seien bei den verletzten Personen.

Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Kantonspolizei Schwyz, der Staatsanwaltschaft Innerschwyz und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle untersucht. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Unfall in Zusammenhang mit einem Pistenfahrzeug stehen könnte, das in dem Skigebiet im Einsatz war. Das Pistenfahrzeug war an einem Windenseil befestigt, damit es sich im steilen Gelände besser bewegen konnte. Das gespannte Seil dürfte mit dem Vierersessel kollidiert sein und brachte diesen zum Absturz.

Der Stoos ist ein beliebtes Ski- und Wandergebiet zwischen Schwyz, Muotathal und Morschach. Seit Dezember 2017 ist es mit der steilsten Standseilbahn der Welt erschlossen.

