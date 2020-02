Seit zwei Wochen unter Quarantäne: Hunderte sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Auf dem riesigen Schiff mit mehr als 3.700 Menschen an Bord wurden nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums inzwischen 355 Infektionen festgestellt. Es ist die größte Gruppe der Corona-Virus-Patienten außerhalb Chinas. Bisher seien 1.219 Passagiere auf den Erreger getestet worden, sagte Japans Gesundheitsminister Katsunobu Kato.

Die Infizierten werden in örtlichen Krankenhäusern behandelt. Nach Angaben des japanischen Außenministeriums sollen bis Montag alle Passagiere getestet sein, so dass die Resultate bis Mittwoch vorliegen. Bis dahin steht das Schiff unter Quarantäne.

Das riesige Schiff liegt im Hafen von Yokohama Bild: (AFP)

Auch zwei Deutsche betroffen

Die Passagiere auf der "Diamond Princess" stammen aus insgesamt rund 50 Ländern. Die USA, Kanada und Hongkong kündigten an, ihre Staatsbürger an Bord des Schiffs in Sicherheit zu bringen. Rund 380 Amerikanern wurden Plätze auf zwei Evakuierungsflügen von Japan in die USA angeboten.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen: An Bord kommt nur, wer einen Schutzanzug trägt. Bild: (REUTERS)

Die Deutsche Botschaft in Tokio teilte am Samstagabend mit, unter den infizierten Passagieren des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" seien zwei Deutsche. Die Botschaft steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit ihnen, äußerte sich aber zu ihrem Zustand nicht. Insgesamt hatte das Schiff nach Erkenntnissen der Botschaft zehn Deutsche an Bord. Österreicher sollen nicht an Bord sein.

Tagelange Irrfahrt für die "Westerdam"

Der Nachweis mehrerer hundert Infektionen auf der "Diamond Princess" hat weitreichende Folgen: Denn nun zögern asiatische Länder, Kreuzfahrtschiffe überhaupt noch in ihre Häfen einlaufen zu lassen. Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Westerdam" konnten erst nach einer Irrfahrt durch asiatische Gewässer in einem kambodschanischen Hafen von Bord gehen.

Die "Westerdam" war am 1. Februar in Hongkong zu einer 14-tägigen Ostasien-Kreuzfahrt in See gestochen. Doch Japan, Guam, die Philippinen, Taiwan und Thailand wiesen das Schiff aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ab - obwohl an Bord kein Fall des Virus nachgewiesen worden war.

Große Freude bei den Passagieren der Westerdam. Bild: (AFP)

Die Reederei Aida stellte die Asienfahrten der "Aidavita" und "Aidabella" wegen der Covid-19-Ausbreitung und zunehmender Reiseeinschränkungen für diese Saison ein.

Insgesamt weniger Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China steigt weiter an - allerdings weniger rasant als bisher. In der am stärksten betroffenen Provinz Hubei verzeichneten die Behörden am Sonntag den dritten Tag in Folge einen Rückgang bei den Neuinfektionen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte unterdessen vor vorschnellem Optimismus.

Es sei "unmöglich", den weiteren Verlauf der Epidemie vorherzusagen, betonte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Frankreich wurde der erste Todesfall durch den neuartigen Erreger in Europa gemeldet. In China stieg die Zahl der Todesfälle durch das Virus auf 1.665, wie die Gesundheitskommission mitteilte. Etwa 68.500 Menschen sind nach offiziellen Angaben auf dem chinesischen Festland inzwischen mit dem Erreger infiziert.

Die Gesundheitskommission meldete landesweit zudem 2009 neue Infektionsfälle, die meisten davon in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Zugleich verzeichnete Hubei am Sonntag den dritten Tag infolge einen Rückgang bei den Neuinfektionen. In anderen Teilen Chinas geht diese Zahl bereits seit zwölf Tagen zurück.

WHO-Chef Tedros mahnte trotz der positiven Signale aus China zur Umsicht. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz rief Tedros am Samstag alle "Regierungen, Unternehmen und Medienorganisationen" auf, "den angemessenen Grad an Besorgnis auszurufen, ohne die Hysterie anzufachen". China habe der Welt Zeit gekauft. "Wir wissen nicht, wie viel Zeit", betonte Tedros.

56 Millionen Menschen unter Quarantäne

Ein Team an WHO-Experten sollte am Wochenende zu einem Treffen mit chinesischen Vertretern in Peking eintreffen. Die WHO hatte China aufgefordert, ihr mehr Informationen über die Diagnose-Möglichkeiten von Coronavirus-Fällen zur Verfügung zu stellen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Behörden in Hubei verkündet, die Diagnose-Kriterien angepasst zu haben. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen war daraufhin um mehr als 14.000 innerhalb eines einzigen Tages gestiegen.

Erster Todesfall in Europa

Von einer Rückkehr zur Normalität ist China weit entfernt. In Hubei hält die Quarantäne für rund 56 Millionen Menschen weiter an. Auch in der Hauptstadt Peking wurden die Schutzmaßnahmen zuletzt erneut verschärft: Die Stadtregierung verordnete eine 14-tägige Quarantäne für alle Neuankömmlinge. Staatsmedien zufolge drohen im Fall von Verstößen Strafen.

Am Samstag war der erste Todesfall in Europa durch das Virus gemeldet worden. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums erlag ein 80-jähriger chinesischer Tourist in einem Pariser Krankenhaus der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es handelte sich um den vierten Todesfall durch die Erkrankung außerhalb Chinas. Zuvor waren auch in Japan, Hongkong und den Philippinen Corona-Patienten gestorben.

Über zwei Dutzend Länder meldeten inzwischen weitere Fälle, darunter zuletzt Ägypten. Damit erreichte das Virus inzwischen auch Afrika. Nicht mehr in Quarantäne befanden sich unterdessen die Österreicher, die am 9. Februar aus Wuhan in die Heimat zurückgekehrt sind, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.