Seit drei Nächten im Pub eingeschneit: "Genug Bier"

Es gibt schlechtere Orte, an denen man von Schneemassen überrascht werden kann: 60 Briten sitzen in einem Pub fest und mussten bereits die dritte Nacht dort verbringen. Noch ist unklar, wann die Straße zu dem im Nationalpark Yorkshire Dales gelegenen Lokal freigeräumt werden kann. Rund um das in 528 Metern Höhe gelegene Pub ist fast ein Meter Schnee gefallen.

Die Pub-Besucher, die nach dem Auftritt einer Oasis-Coverband am Freitagabend gestrandet waren, vertreiben sich die Zeit mit Karaoke, Pub-Quiz und Brettspielen. Viele von ihnen hatten ohnehin ein Zimmer für die Nacht auf Samstag in der Gaststätte mit Hotel gebucht. Andere schliefen teils auf Sofas oder auf Matratzen auf dem Boden.

Die Laune ist jedenfalls gut. Es sei noch "jede Menge Bier da", berichtet ein fröhlicher Pub-Besucher. Allerdings habe die Wirtin den Alkoholausschank auf die Zeit nach 15.00 Uhr beschränkt. "Es klingt ein bisschen wie ein Klischee, aber die Leute kamen als Fremde und werden als Freunde wieder gehen", sagt sie.

Eine Frau soll sogar den Wunsch geäußert haben, gar nicht mehr zu gehen.