Seehund bei Nickerchen in Hotelzimmer gestört

Die Tierschutzorganisation der Provinz Zeeland berichtet auf ihrer Facebook-Seite, dass das Tier in dem Zimmer ein Nickerchen machte. Das Hotelzimmer liegt demnach im Erdgeschoss direkt am Strand in der südwestlichen Provinz.

Die Frau, die das Zimmer gemietet hatte, war mit ihrem Hund am Strand spazieren gegangen und hatte die Terrassentür offen gelassen. Als sie zurückkam, entdeckte sie den schlafenden Seehund und bat im benachbarten Restaurant um Hilfe. Das Hotel alarmierte umgehend einen Tierschutzverein, der anschließend von einer "seltsame Szene" sprach: "Die Gäste standen etwas angespannt draußen und die völlig entspannte Robbe schlief drinnen."

Seehund nach dem Wecken "irritiert"

Die Tierschützer holten den Seehund aus dem Zimmer und brachten ihn wieder zurück zum Meer. "Er war irritiert, weil sein Schönheitsschlaf gestört worden war", schrieb die Organisation auf ihrer Facebook-Seite.

"Man denkt, man hat alles gesehen, und dann passiert so etwas", sagte der Restaurantbesitzer lokalen Medien. Die betroffene Frau habe nach dem Vorfall nicht darum gebeten, das Zimmer zu wechseln. "Sie fand es ein faszinierendes Erlebnis", berichtete der Mitarbeiter. "Heute ist ihr Geburtstag, und sie sagte, das sei doch ein tolles Geschenk.

