Sechswöchiges Baby starb in den USA an Coronavirus

Ein Test auf die Lungenerkrankung Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, sei nun positiv ausgefallen.

Es handle sich vermutlich um eines der jüngsten Covid-19-Opfer überhaupt, schrieb Lamont im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Das bricht uns das Herz."

Der Gouverneur des Ostküstenstaates appellierte angesichts des Todesfalls an die Bevölkerung, sich an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten. "Das ist ein Virus, das gnadenlos unsere Zerbrechlichsten angreift." Das Leben von Menschen hänge davon ab, dass die Bevölkerung sich an die Vorschriften im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie halte.

Vergangene Woche war bereits im US-Bundesstaat Illinois ein Baby an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Medienberichten zufolge war es neun Monate alt. Es ist äußerst selten, dass die Krankheit bei jungen Menschen einen schweren Verlauf nimmt. Als Hauptrisikogruppe gelten Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Jüngst wurde aber immer deutlicher, dass das Virus auch für junge Menschen sehr gefährlich werden kann.