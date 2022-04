Sechs Menschen in Sacramento erschossen: Suche nach Täter

Drei Männer und drei Frauen im Alter von 21 bis 57 Jahren waren in der Nacht zum Sonntag in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento erschossen worden. Die Behörden gaben die Identität der Opfer am Montag bekannt. Unbekannte hatten gegen 2.00 Uhr in einem Ausgehviertel der Innenstadt das Feuer eröffnet.

Den Schüssen sei eine größere Auseinandersetzung vorausgegangen, sagte Polizeichefin Kathy Lester am Sonntag. Man habe Hinweise, dass mehrere Täter beteiligt waren, suche nach Verdächtigen und bitte die Öffentlichkeit um Informationen. Augenzeugen berichteten von Chaos und Panik in dem Viertel, als Menschen flüchteten oder in Deckung gingen, wie der "San Francisco Chronicle" berichtete.