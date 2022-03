Sechs Jahre nach verheerenden Anschlägen: Gedenken in Brüsseler Europaviertel

Vertreter von Opferorganisationen, Regierungschef Alexander De Croo und weitere Politiker versammelten sich am Dienstag im Brüsseler Europaviertel, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Demnach wurden Blumen an einem Denkmal für Terrorismus-Opfer niedergelegt, es folgte eine Schweigeminute. Auch seien die Namen der Opfer verlesen worden.

"Das hinterlässt eine riesige Wunde und ich finde es ist wichtig, dass es Gedenkveranstaltungen wie diese gibt, um zu helfen, das in unsere Geschichte einzuordnen", sagte De Croo laut Belga. Am Morgen des 22. März 2016 explodierten insgesamt drei Bomben in der belgischen Hauptstadt - zwei am Flughafen Zaventem und eine in der U-Bahnstation Maelbeek in der Nähe der EU-Institutionen. 35 Menschen starben, darunter auch die drei islamistischen Attentäter. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt.

Zehn Menschen wurden im Zusammenhang mit den Anschlägen wegen der Teilnahme an terroristischen Aktivitäten und versuchten Mordes in einem terroristischen Kontext angeklagt. Der Prozess soll Belga zufolge in sechs Monaten vor einem Schwurgericht in Brüssel beginnen, eine erste Anhörung ist demnach am 12. September geplant. Fünf der Angeklagten sind zurzeit auch im Prozess um die terroristischen Anschläge in Paris vom November 2015 angeklagt und sollen im Juli an Belgien übermittelt werden.