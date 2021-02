Sea-Watch rettete Dutzende Migranten aus Seenot

Am Freitag hatte Sea-Watch bereits 45 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Darunter waren den Angaben der Organisation zufolge 13 unbegleitete Minderjährige. Damit befinden sich 147 Migranten derzeit an Bord der "Sea-Watch 3". Vor etwas mehr als einer Woche hatte das Schiff nach sieben Monaten "Zwangspause" den Hafen der spanischen Stadt Burriana verlassen, wie die Organisation damals mitgeteilt hatte. Am Donnerstag war die Crew im anvisierten Suchgebiet rund 30 Seemeilen vor der Küste Libyens angekommen.

Im zentralen Mittelmeer verloren nach Angaben der Vereinten Nationen in diesem Jahr bisher etwa 170 Menschen ihr Leben. Dem italienischen Innenministerium zufolge kamen 2021 bis dato rund 4.500 Bootsmigranten in dem Mittelmeerland an. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch circa 2.350 gewesen. Italien ist oft Ziel der Migranten, die von der Küste Libyens aus ablegen.