"Sea Eye 4" rettete 231 Menschen im Mittelmeer

Dem Schiff wurde der Hafen Genua zugewiesen, die Ankunft ist am Donnerstag geplant, wie die NGO "Sea-Eye", Betreiberin des Schiffes, am Dienstag mitteilte.

"Fünf Rettungen in 24 Stunden: Das zeigt, welcher Ausnahmezustand derzeit im Mittelmeer herrscht, und wie wichtig es ist, dass wir vor Ort sind, um Menschenleben zu retten. Doch durch die Zuweisung weit entfernter Häfen - allein für die Fahrt nach Genua müssen wir sechs Tage An- und Abreise einplanen - verlieren wir wertvolle Zeit in der Such- und Rettungszone, in der wir Menschen in Not nicht helfen können. Für schutzsuchende Menschen kann diese Politik tödliche Konsequenzen haben", betonte Gorden Isler, Vorsitzender von "Sea-Eye".

Hochschwangere Frau an Bord

"Wir hatten eine hochschwangere Frau an Bord, die dringend medizinisch versorgt werden musste. Viele der Geretteten haben Tage auf dem Mittelmeer verbracht, sind geschwächt und stark dehydriert. Einige leiden an chemischen Verbrennungen, die entstehen, wenn sich Benzin mit Meerwasser vermischt und dann mit der menschlichen Haut in Berührung kommt", erklärte Ayesha Sattar, Einsatzärztin von "German Doctors" an Bord der "Sea-Eye 4".

Der Verein "Sea-Eye" wurde 2015 in Regensburg gegründet und rettet seitdem Menschen im zentralen Mittelmeer aus Seenot. Im Herbst 2020 kaufte der Verein die "Sea Eye-4" und schickte sie im Mai 2021 in den ersten Rettungseinsatz. Bis heute beteiligten sich insgesamt über 1.000 Crewmitglieder an der Rettung von über 17.000 Menschen.

