Schweres Erdbeben in Süditalien

Ersten Angaben des Erdbebendienstes INGV zufolge wurden die Erdstöße in einer Tiefe von 36 Kilometern im Meer vor der Küste der Stadt Catanzaro gemeldet. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst keine vor. Mehrere Anrainer rannten besorgt auf die Straße. Die Schulen blieben am Donnerstag in Catanzaro geschlossen, da die Stabilität der Gebäude geprüft werden müsse, teilte der Bürgermeister Nicola Fiorita auf Facebook mit.