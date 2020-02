Schwere Schäden und vier Tote in Europa durch Sturm "Sabine"

Das Sturmtief "Sabine" – das in Großbritannien, Frankreich und Belgien "Ciara" genannt wird – hat in Teilen Europas am Sonntag und Montag massive Schäden angerichtet und insgesamt vier Todesopfer gefordert. In England starb ein Mann, dessen Auto von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

In Polen wurden während des Sturms eine Frau und ihre Tochter von herabfallenden Dachteilen erschlagen. Die Teile stürzten von einem Gebäude, in dem ein Skiverleih eingerichtet war. Zwei weitere Menschen, eine Frau und ein Bub, wurden bei dem Unglück in dem Skiresort Bukowina Tatrzanska im Süden des Landes verletzt. Sie wurden mit leichteren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In Schweden kam ein Mann ums Leben, als sein Boot auf dem Fegen-See kenterte. Er wurde an Land gespült und starb später im Krankenhaus. Eine weitere Person, mit der der Mann im Boot unterwegs gewesen war, wurde laut Medienberichten am Montag noch vermisst.

Rekord bei Windspitzen

Mit heftigen Böen brachte "Ciara" auch massive Niederschläge. So fiel in einigen Regionen Großbritanniens innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in eineinhalb Monaten. Überflutungen und umgestürzte Bäume behinderten den Verkehr auf Straße und Schiene erheblich. Mehr als 20.000 Haushalte waren vom Strom abgeschnitten. Auch in Frankreich, Polen, Tschechien, Litauen und Estland waren Zehntausende Haushalte vorübergehend ohne Elektrizität.

"Sabine" hat in Bayern in tiefen Lagen Rekordwerte erreicht. Bei Fürstenzell (Landkreis Passau) wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 154 Stundenkilometer gemessen. "Das ist in solchen Tieflagen eine absolute Spitze", sagte der Meteorologe vom Dienst. Über den Großen Arber, mit 1455 Metern höchster Berg des Bayerischen Waldes, fegte der Orkan mit bis zu 161 Stundenkilometern – bisher die stärkste Böe in Bayern. Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, registrierte die Messstation 158 Stundenkilometer.

Verkürzte Flugzeiten

"Ciara" hatte aber auch einen positiven Effekt und verkürzte am Sonntag die Flugzeit von New York nach London auf neue Rekordwerte: Drei Maschinen schafften die Strecke von 5554 Kilometern in unter fünf Stunden. Am schnellsten war eine Boeing 747-436 der British Airways, die – angeschoben vom starken Wind – vier Stunden und 56 Minuten benötigte. Laut Flughafen Heathrow landete sie 103 Minuten früher als geplant.

