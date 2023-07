Schwere Brände wüten in Sizilien: Drei Tote in Palermo

Mittlerweile hat sich das Feuer auf eine Mülldeponie ausgeweitet. Die Behörden versuchen die Flammen mit Löschflugzeugen zu bekämpfen. Doch Dutzende Hektar Wald und Buschland fielen den Bränden bereits zum Opfer, auch eine Pumpanlage auf der Autobahn Palermo- Messina (A-20) wurde beschädigt. Am Mittwoch vermeldeten die Einsatzkräfte drei Todesopfer in der sizilianischen Hauptstadt.

Drei Todesopfer

Über weiten Teilen Palermos lagen am Mittwoch dichte Rauchschwaden. Die Flammen tobten in der Nacht auch im Raum von Catania und an den Hängen des Vulkans Ätna. Einsatzkräfte aus ganz Italien unterstützten die Feuerwehren in Sizilien bei der Brandbekämpfung. Am Mittwoch wurden zwei verkohlte Leichen in einer verwahrlosten Hütte in Cinsi unweit des Flughafens gefunden, meldeten italienische Medien. Bei den Opfern handelt es sich um ein Paar im Alter von 78 und 76 Jahren, das in der Hütte lebte. Zudem starb am Dienstag eine ältere Frau in Palermo, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte.

Dutzende Hektar Wald verbrannt

In Folge der Brände seien bereits Dutzende Hektar Wald und Buschland verbrannt. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach eigenen Angaben mit über 3.000 Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen im Einsatz. Die Lage in den restlichen Teilen Siziliens hat sich demnach im Vergleich zu Dienstag entspannt.

Ebenfalls ein Todesopfer wurde aus Kalabrien vermeldet. Dabei handelt es sich um einen 98-jährigen Mann. Der bettlägerige Mann starb in Cardeto in den Flammen, die sein Landhaus erfasst hatten. Seine Tochter und sein Schwiegersohn wurden leicht verletzt, konnten aber gerettet werden, berichteten italienische Medien.

Brandstifter am Werk?

Auch die süditalienische Adria-Region Apulien ist betroffen. Der Bürgermeister der Stadt Vieste, Giuseppe Nobiletti, vermutete dass Brandstifter am Werk seien. "Diese Kriminellen müssen gestoppt werden", sagte der Stadtchef. Mehrere Hektar Buschland fielen den Flammen bereits zum Opfer. 2.000 Touristen aus drei Hotel-Ressorts wurden bereits evakuiert. Die Gäste konnten am Mittwoch jedoch zurückkehren.

Der italienische Zivilschutz geht davon aus, dass ein Großteil der Brände durch fahrlässiges oder gar vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst wurde. Die Trockenheit begünstigt die Ausbreitung von Feuern.

Die Regierung will bei einer am Ministerratssitzung am Mittwochnachmittag den Ausnahmezustand verhängen. Das ermöglicht es der Regierung Einsatzkräfte im Katastrophenfall besser zu koordinieren und bürokratische Hürden zu umgehen. Auch die Fonds für die Eindämmung der Schäden können so schneller ausgeschüttet werden, hieß es in Rom.

Mehr zum Thema Weltspiegel Griechenland, Italien, Korsika: Europa kämpft gegen Flammen RHODOS/ROM. In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Griechenland, Italien, Korsika: Europa kämpft gegen Flammen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper