Schweden: Riesenfund seltener Erden

Eisenmine der schwedischen Staatsfirma LKAB in Kiruna

Das schwedische Bergbauunternehmen LKAB hat nach eigenen Angaben Mineralressourcen von mehr als einer Million Tonnen an Seltenerdoxiden entdeckt. Der Fund befinde sich im Kiruna-Gebiet, der größten bekannten Lagerstätte dieser Art in Europa, teilte das Staatsunternehmen mit. Seltenerdmineralien sind für viele Hightech-Fertigungsprozesse unerlässlich und werden etwa in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Elektronikgeräten verwendet.