Schwarzbärin sorgt für Schließungen in Disney World

15 beliebte Fahrgeschäfte seien in dem Themenpark bei Orlando geschlossenen worden, nachdem die Schwarzbärin in einem Baum der Attraktion "Enchanted Kingdom" gesichtet worden war, so der örtliche Fox-News-Ableger. Zu den vorübergehend geschlossenen Fahrgeschäften zählten laut Fox die Geisterbahn "Haunted Mansion" und die Themenfahrt "Pirates of the Caribbean".

"Im Herbst sind Bären aktiver bei der Futtersuche, um sich Fettreserven für den Winter zuzulegen", sagte Lisa Thompson von der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. So sei diese Bärin wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung in den Park gekommen, fügte sie hinzu. Normalerweise sei es am besten, die Bären in Ruhe weiterziehen zu lassen. In diesem Fall sei "die ausgewachsene Bärin" jedoch "sicher" eingefangen und aus dem Freizeitpark in einen Wald gebracht worden, erklärte Thompson weiter.

Der Freizeitpark Disney World in der Nähe von Orlando erstreckt sich über eine Fläche von 11.000 Hektar und ist damit größer als die Stadt Paris.

