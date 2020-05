Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich erwartet derzeit rund 20.000 Mehlschwalben-Paare aus den Überwinterungsgebieten in Afrika zurück. Vor 20 Jahren waren es noch doppelt so viele, sagt Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. "Den geschätzten 75.000 Rauchschwalben-Paaren könnte ein ähnliches Schicksal drohen."

Schwalben finden heutzutage immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten und auch das Nahrungsangebot wird knapp. Das hat dem Experten zufolge mehrere Ursachen: In Städten verschwinden Nester häufig durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden oder werden absichtlich entfernt. Die zunehmend intensivierte Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, der Rückgang der Weidewirtschaft und der Einsatz von Pestiziden sowie der immense Rückgang fliegender Insekten in Höfen und landwirtschaftlichen Betrieben bieten Schwalben ebenso schlechte Überlebensvoraussetzungen. Feldwege, Einfahrten und Dorfplätze werden immer öfter zubetoniert, sodass Schwalben kaum noch Pfützen und Lehm für ihren Nestbau finden.

Treue Baukünstler

Schwalben sind brutplatztreue Vögel, sie kehren an ihre alten Niststandorte zurück und haben nach ihrer anstrengenden Reise sofort ein bezugsfähiges Nest. Selbst wenn es beschädigt ist, kostet die Ausbesserung des alten Nestes deutlich weniger Kraft und Aufwand, als sich ein neues zu bauen. Die Rauchschwalbe nistet mit Vorliebe im Inneren von Gebäuden, am liebsten in Viehställen, die Mehlschwalbe baut ihre Nester meist an die Außenseite unserer Häuser. Schwalben-Weibchen legen ab Mitte Mai bis Mitte Juni ihre Eier. Die Bebrütung dauert zwei, bei schlechten Witterungsbedingungen bis zu drei Wochen. Die meisten Jungen schlüpfen somit im Juni und werden drei bis vier Wochen von den Altvögeln aufgezogen, bis sie flügge sind. Pro Brut zieht ein Mehlschwalbenpaar drei bis fünf Junge auf, bei Rauchschwalben sind es drei bis sechs. Flügge Mehlschwalben werden noch eine Woche, flügge Rauchschwalben noch zwei Wochen weiter außerhalb des Nestes durch die Altvögel mit Insekten versorgt.

Mehlschwalben rund ums Haus sowie Rauchschwalben im Viehstall gelten als Nützlinge, da sie pro Brut über einen Kilogramm Insekten (oder rund 250.000 Insekten) an ihren Nachwuchs verfüttern. Die Vogelschutzorganisation empfiehlt daher Lehmlacken zur Materialsuche für den Nestbau anzulegen und Kotbretter etwa einen Meter unterhalb des Schwalbennests als Vorbeugung gegen mögliche Verunreinigungen zu montieren.

Bundesweite Schwalbenzählung: Die Vogelschutzorganisation BirdLife bittet um Unterstützung bei der dritten bundesweiten Bestandsaufnahme der Schwalben. Jeder Interessierte ist aufgerufen, Schwalbennester zu melden. Den Informations- und Meldefolder gibt es gratis und unverbindlich unter office@birdlife.at und unter der Telefonnummer 01 / 52 22 228.