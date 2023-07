Schuldsprüche gegen Abdeslam und Abrini im Brüsseler Terrorprozess

Darunter Salah Abdeslam, den einzigen Überlebenden der Bataclan-Attentäter in Paris, und Mohamed Abrini, der auch wegen seiner Beteiligung an dem Massaker in Frankreich im November 2015 angeklagt war. Das verkündete Gerichtspräsidentin Laurence Massart am Dienstagabend.

Über die Strafen soll ab September entschieden werden. Der Monsterprozess hatte im Dezember begonnen und endete am 6. Juli. Es handelt sich um die längste Gerichtsverhandlung in der Geschichte Belgiens.

