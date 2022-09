Schuhe für kranken Pinguin

Der vierjährige Lucas, ein Vertreter der südafrikanischen Brillenpinguine, der an einer entzündlichen Fußkrankheit leidet, habe orthopädische Schuhe erhalten, teilte der Zoo in Südkalifornien mit. Die Schuhe aus Gummi und Neopren seien so gefertigt, dass sie Druckstellen vorbeugen und das Laufen einfacher machen würden. Nach einer Rückenentzündung vor über drei Jahren hatte der Pinguin die chronische "Bumblefoot"-Krankheit entwickelt.