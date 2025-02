Schüsse vor Landgericht Bielefeld: 4 Verletzte

Vier Verletzte würden derzeit im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Vor Ort wurden demnach zwei Tatverdächtige festgenommen, deren Tatbeteiligung allerdings noch nicht geklärt sei. Zuvor hatte die Polizei erklärt, es sei nicht auszuschließen, dass die Schüsse im Zusammenhang mit einem Gerichtsprozess stünden.

Angaben zur Identität der Opfer und möglichen Täter wollte die Polizei zunächst nicht machen. Ihr Großeinsatz in der Bielefelder Innenstadt dauerte am Mittwochabend noch an. Weiter teilte die Polizei mit, die Ermittler hätten eine mögliche Tatwaffe gefunden. Die Polizei bat mögliche Augenzeugen, ihr Fotos und Videos von der Tat zu übermitteln.

Prozess um Tod eines Ex-Boxers

Am Bielefelder Landgericht hatte am Mittwoch ein Fortsetzungstermin im Prozess um den Tod eines früheren Profiboxers stattgefunden. Angeklagt ist ein Mann wegen Mordes. Er soll den Boxer mit einem gesondert verfolgten Mittäter im März auf offener Straße in Bielefeld erschossen haben.

Der Angeklagte wurde rund vier Monate nach der Tat in Belgien festgenommen. Seit Ende Jänner läuft der Prozess gegen ihn. Nach Angaben eines Gerichtssprechers fielen die Schüsse nach dem Ende des Prozesstags.

