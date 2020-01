Schüsse in Baden-Württemberg: Mehrere Tote

Zuvor sollen in einem Gebäude in Rot am See Schüsse gefallen sein. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Der Tatort liegt rund 110 Kilometer von Stuttgart entfernt.

Medienberichten zufolge soll es sechs Todesopfer und mehrere Verletzte geben. Laut Polizei Aalen liege ein Beziehungsverhältnis zwischen Opfern und dem Täter vor. Es gebe derzeit keine Hinweise auf weitere Täter. Die Polizei stehe mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, hieß es auf Twitter.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Rot am See liegt 110 Kilometer von Stuttgart entfernt

