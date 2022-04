Schüsse auf Passanten im Zentrum von Tel Aviv

Es habe Verletzte gegeben, meldeten die Rettungsdienste Zaka und Mada. Der Angriff ereignete sich im Bereich der belebten Dizengoff-Straße. Die Nachrichtenseite ynet berichtete von Schüssen an mehreren Punkten gleichzeitig. Krankenwagen seien unterwegs zum Ort des Geschehens. Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Lokalisierung: Die Dizengoff-Straße liegt im Zentrum von Tel Aviv

Vor wenigen Tagen hatte die israelische Polizei nach einer Anschlagswelle insgesamt 50 mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. In den vergangenen zwei Wochen wurden in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor rund einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.

Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Samstag begonnen hat. Die Anschläge markierten die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren. Etwa ein Fünftel der rund 9,4 Millionen Einwohner Israels sind Araber. Mehrere arabische Politiker haben die Anschläge verurteilt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.