Schüsse auf Kirchengruppe in Alabama: Drei Tote

Drei Menschen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei in Vestavia Hills, einem Ortsteil der Stadt Birmingham, am Freitag mitteilte. Eines der Opfer sei noch am Tatort gestorben, die beiden anderen seien im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Der mutmaßliche Schütze sei festgenommen worden. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Mann war nach ersten Informationen am frühen Donnerstagabend (Ortszeit) allein bei dem Treffen einer kleinen Gruppe in einer örtlichen Kirche aufgetaucht und hatte das Feuer eröffnet. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben zu dem Täter oder einem möglichen Motiv.

Der Schusswaffenangriff ereignet sich vor dem Hintergrund einer heftig geführten Debatte über die grassierende Waffengewalt in den USA. Am 24. Mai hatte ein Angreifer in einer Volksschule im texanischen Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrkräfte erschossen. Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive in den USA landesweit mehr als 20.000 Menschen durch Schusswaffen getötet, Todesfälle durch Suizid eingeschlossen.