Schock in den USA: "Als wären wir bombardiert worden"

Kyanna Parsons-Perez gehört zu den Glücklichen, die den Einsturz der Kerzenfabrik vor den Toren der Kleinstadt Mayfield im US-Bundesstaat Kentucky überlebt haben. Doch dieses unheimliche Grollen des heranziehenden Tornados wird ihr für immer in Erinnerung bleiben. Wie auch der Druck, den sie auf den Ohren verspürte. "Das Gebäude wankte von einer Seite auf die andere", erzählte die Arbeiterin einem Reporter des "Guardian", während sie auf ihre Behandlung in der Notaufnahme im Spital wartete.

Während die Frau leicht verletzt geborgen werden konnte, überlebten Dutzende ihrer Arbeitskollegen nicht. Die meisten der rund 70 Toten, die dieser Tornado in Kentucky forderte, kamen nach Angaben von Gouverneur Andy Beshear in der Kerzenfabrik ums Leben.

Ein Wunder fast angesichts der Bilder des dem Erdboden gleichgemachten Städtchens Mayfield. "Es sieht so aus, als wären wir bombardiert worden", beschrieb Bürgermeisterin Kathy Stewart O’Nan das Wüten des Tornados. "So viel Zerstörung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", sagt auch Andy Beshear, der Mühe hatte, das Grauen in Worte zu fassen.

Allein in Kentucky hinterließen die Tornados über 200 Meilen (320 Kilometer) hinweg eine Schneise der Verwüstung. "Alles in ihrem Pfad ist weg. Häuser, Geschäfte, Regierungsgebäude – einfach weg. Teile von Industrieanlagen, Dächer sind in Bäumen. Es ist schwer vorstellbar, dass das möglich ist", sagte Beshear. "Die Verwüstung ist mit nichts zu vergleichen."

US-Präsident sagte Hilfe zu

Tote gab es auch bei weiteren Tornados zu beklagen – beim Teil-Einsturz eines Amazon-Warenlagers in Edwardsville (Illinois), in einem Pflegeheim in Arkansas sowie in Tennessee. US-Präsident Joe Biden rief für die betroffenen Regionen den Notstand aus und machte Mittel des nationalen Katastrophendienstes FEMA frei.

"Egal, was nötig ist. Ich verspreche Ihnen, dass die Regierung einen Weg finden wird, um zu helfen", sagte der Präsident. Biden wollte sich nicht festlegen, ob dieses spezielle Extremwetter dem Klimawandel zuzuschreiben sei. Er wisse nur, dass eine Konsequenz der Erderwärmung "eine größere Intensität" von Wetterereignissen sei.

Bei den Betroffenen in der Stadt Mayfield sitzt der Schock tief: "Wir sind in der Weihnachtszeit und es passierte in einer Kerzenfabrik", sagte Darryl Williams einem Reporter. Er hoffe auf ein Wunder, dass seine vermisste Schwester Denise noch lebend aus den Trümmern der Fabrik geborgen werden könne. Es sei eine furchtbare Vorstellung, dass die vierfache Mutter "das Geschenk des Lebens verloren habe, während sie Geschenke herstellte".