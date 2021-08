Schleuser lieferte sich in Tschechien Verfolgungsjagd mit Polizei

Er ignorierte am Donnerstag Anhaltesignale eines Streifenwagens und fuhr den Beamten auf der Autobahn davon, teilte ein Sprecher mit. Der Kleintransporter kam erst im Stadtgebiet von Prag zum Stehen, nachdem er die Schranke einer Firmenzufahrt durchbrochen hatte. Die Polizei nahm 29 Flüchtlinge in Gewahrsam, die in dem Fahrzeug auf engstem Raum zusammengepfercht waren.

Die Migranten sollen demnach überwiegend aus Syrien stammen. Der Fahrer und mehrere weitere Insassen flüchteten. An der Verfolgung waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt.