Schlangen"orgie": Park in Florida abgeriegelt

"Offenbar versammelten sie sich dort zur Paarung", teilte die Stadtverwaltung im Onlinedienst Facebook mit. Die Behörde veröffentlichte auch ein Foto von einer der zahlreichen Schlangen.

Die Behörden riegelten den Park bereits am Donnerstag vorsorglich teilweise ab, wo sich die Schlangen zu ihrem Stelldichein unmittelbar vor dem Valentinstag zusammengefunden haben. "Dies dient dem Schutz der Bevölkerung und der Schlangen", begründete die Stadtverwaltung die Maßnahme. Es handle sich um ungiftige Tiere, harmlose Wasserschlangen, die in Florida heimisch seien. Sie seien auch nicht gefährlich, "solange die Leute sie nicht stören". Anrainer Tim Newberry, der mit einem Facebook-Foto der Tiere die Behörden alarmierte, sagte dem Sender 10News, er habe allein an einem Tag rund 25 Schlangen gesehen.