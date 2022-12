Schlag gegen Mafia in Mailand: Zehn Festnahmen

Sie gehören der Cosa Nostra und der ́Ndrangheta an, den beiden größten Mafia-Organisationen in Süditalien. Ihnen wird nach Polizeiangaben Drogenhandel, Erpressung, versuchter Mord und Wucher angelastet. Die Mafia-Clans hatten in der Gemeinde Pioltello bei Mailand ihr Hauptquartier. Hier sollen sich die Clans auch über Wahlbetrug organisiert haben, berichteten die Ermittler.

Die 'Ndrangheta gilt als eine der gefährlichsten, reichsten und mächtigsten Mafiavereinigungen Italiens. Sie soll einen Großteil des weltweiten Kokainhandels kontrollieren. In den vergangenen drei Jahrzehnten breitete sich die Organisation immer weiter in den Norden Italiens aus, wo sie unter anderem regulär angemeldete Unternehmen zur Geldwäsche nutzt. Die Cosa Nostra ist vor allem auf Sizilien etabliert.

Ermittlungen derzeit auch in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich wird momentan ermittelt: Im Zentrum steht ein Geschäftsmann, aufgewachsen in einer Kleinstadt an der Ostküste der süditalienischen Provinz Kalabrien und seit mehr als 20 Jahren in Oberösterreich tätig. Sechs Lokale und mehrere Immobilien gehören jenem Mann, der seit Dienstag unter Verdacht steht, mit der 'Ndrangheta zusammenzuarbeiten.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Unter Mafia-Verdacht: "Sie werden nichts finden" LINZ. Trotz Großrazzia in Linz und Umgebung sieht beschuldigter Pizzerien-Betreiber keinen Anlass zur Sorge Unter Mafia-Verdacht: "Sie werden nichts finden"

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Kontakt zu Mafia? Großrazzia bei Pizzerien in Linz und Umgebung LINZ/LEONDING/GALLNEUKIRCHEN. In 14 Objekten, darunter sechs Pizzerien in Linz, Leonding und Gallneukirchen gab es am Dienstag Hausdurchsuchungen. Kontakt zu Mafia? Großrazzia bei Pizzerien in Linz und Umgebung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper