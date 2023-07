Schiffbrüchiger nach drei Monaten wieder an Land

Nach einem Sturm sei die Bordelektronik seines Katamarans "Aloha Toa" ausgefallen, hieß es in Medien aus Australien. Der Segler ging sicheren Schrittes von Bord. Journalisten, Mitarbeiter des Fischereibetriebs, Vertreter der Behörden und medizinische Helfer warteten auf ihn am Hafen von Manzanillo. "Ich bin am Leben", sagte Shaddock vor der Presse. Er liebe das Meer und die Einsamkeit, aber es sei eine schwierige Erfahrung gewesen. Er habe sogar gedacht, er werde nicht überleben.

Der Katamaran wurde von dem Fischereifahrzeug entdeckt, als die Besatzung mit einem kleinen Helikopter Ausschau nach Thunfisch-Schwärmen hielt. Zusammen mit seiner Hündin soll sich der Schiffbrüchige wochenlang nur von rohem Fisch und Regenwasser ernährt haben.

