Schiffbruch vor Palermo: Ermittlungen gegen Kapitän

Es werde wegen der möglichen "Verbrechen des fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung" ermittelt, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Der Kapitän war am Sonntag zwei Stunden lang befragt worden. Die mit zehn Besatzungsmitgliedern und zwölf Passagieren besetzte Segeljacht "Bayesian" war in der Nacht zum Montag in der Nähe von Porticello vor der Küste Palermos in einem Sturm gesunken. Ursache war eine Wasserhose, eine Art Tornado, über dem Meer. 15 Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, sieben kamen ums Leben.

Milliardär und Tochter (18) unter den Todesopfern

Der britische Milliardär Mike Lynch hatte die Gäste der Jacht eingeladen: Der Unternehmer feierte auf dem Schiff mit Freunden und Familie seinen Freispruch im Prozess um einen Milliardenbetrug. Unter den Todesopfern sind Lynch und seine 18-jährige Tochter.

An der Strandpromenade von Porticello hat am Sonntagabend eine Mahnwache in Andenken an die Opfer des Schiffsunglücks stattgefunden. Rettungseinheiten, Taucher und Feuerwehrleute, die sich an der Bergung der Todesopfer der Tragödie auf See beteiligt hatten, waren bei der Gebetswache anwesend.

Lesen Sie auch: Bootsunglück vor Palermo: Leiche von Milliardärstochter gefunden

Sechs der 15 Überlebenden des Schiffsunglücks vor Palermo haben am Sonntag Sizilien verlassen. Sie gingen in Palermo an Bord eines Privatflugzeugs, das in Richtung London abhob, berichteten italienische Medien. Zu ihnen zählte auch Angela Bacares, Ehefrau des Tycoons Lynch und Mutter von Hannah. Die 57-Jährige ist Besitzerin der gesunkenen Luxusjacht.

Bei den Todesopfern handelt es sich neben Lynch und seiner Tochter um den hochrangigen Manager der Investmentbank Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, dessen Frau Anne Elizabeth, den Anwalt Chris Morvillo und dessen Frau Nada. Bereits am vergangenen Montag war die Leiche des Bordkochs gefunden worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper