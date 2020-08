Schießerei vor dem Weißen Haus

Auf eine Person sei dabei von Sicherheitskräften geschossen worden, sagte Trump am Montag zu Journalisten. Zuvor hatte der Präsident eine Pressekonferenz abrupt verlassen und wurde von Personenschützern aus dem Raum geleitet. Der Vorfall hat sich laut Trump außerhalb des Zauns ereignet, der das Weiße Haus umgibt. "Es scheint alles unter Kontrolle zu sein."

Die Pressekonferenz von Präsident Donald Trump musste abgebrochen werden. Bild: (REUTERS)

Der Mann, der von einem Sercret Service-Beamten niedergeschossen wurde, war vermutlich unbewaffnet. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Ermittler-Kreise.

Der Secret Service teilte dann in der Nacht mit, ein 51-jähriger Mann habe behauptet, eine Waffe zu haben, sei danach auf den Beamten zugerannt und habe mit einem Gegenstand in der Hand eine beim Schießen übliche Position eingenommen.

Der am Oberkörper getroffene Mann und der Sicherheitsbeamte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Mann sei nicht in den Komplex rund um das Weiße Haus eingedrungen und keine der geschützten Personen seien in Gefahr gewesen, betonte der Secret Service.

In einer Twitter-Nachricht des Secret Service hieß es, die Untersuchung zu dem Fall laufe noch.

