"Die Kinder lagen tot in ihren Betten, auf dem Küchentisch standen noch die Frühstücksschälchen", schildert Marcel Maierhofer, Leiter der Mordkommission in Wuppertal, die beklemmenden Eindrücke der Polizeibeamten. Diese hatten am Donnerstag gegen 14 Uhr die Familientragödie in der Stadt Solingen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt. Christiane K. (27) hatte zuvor ihre Kinder, Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8) betäubt und erstickt.

"Die Frau hat die Tat wohl in einem Zustand emotionaler Überforderung begangen", sagt Maierhofer. Die 27-Jährige hatte gegen Mittag ihren ältesten Sohn Marcel (11) mit der Begründung, es habe einen Todesfall in der Familie gegeben, vorzeitig aus der Schule geholt. Mit dem Elfjährigen stieg sie dann in den Zug nach Mönchengladbach, wo ihre Mutter wohnt. In Düsseldorf stieg sie allerdings aus und ließ den Buben alleine zur Oma weiterfahren.

Vor einfahrenden Zug geworfen

Am Bahnsteig begann die 27-Jährige einen Whatsapp-Chat mit ihrer Mutter. Es gehe ihr sehr schlecht, sie könne einfach nicht mehr, verkrafte die Trennung von ihrem Ehemann nicht, schrieb sie laut Maierhofer. "Als die Großmutter schrieb: ich verständige jetzt die Polizei, kam als Antwort: ‘Schick die Polizei in die Wohnung, die fünf Kinder sind tot.’" Da saß ihr Sohn noch im Zug zur Großmutter in Mönchengladbach. Nach dem Chat blieb Christiane K. 20 Minuten auf dem Bahnsteig und warf sich dann vor einen einfahrenden Zug. Sie erlitt laut Polizei "innere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Derzeit ist sie nicht ansprechbar." Gegen die 27-Jährige erging Haftbefehl wegen Mordes in fünf Fällen.

Kinder aus drei Beziehungen

Das einzig überlebende Kind, Marcel, konnten die Ermittler noch nicht befragen. Der Elfjährige ist derzeit bei seiner Oma in Mönchengladbach, die auch die Polizei alarmiert hatte. Die sechs Kinder der Frau stammen aus drei Beziehungen. Demnach hatten Timo, Sophie, Leonie und Melina denselben Papa, den 28-jährigen Ehemann. Von dem lebt sie seit einem Jahr getrennt. Luca, den Christiane K. ebenfalls getötet hat, stammte aus einer Beziehung davor.

Und Marcel, den Christiane K. kurz nach ihrem 16. Geburtstag zur Welt gebracht hatte, ist aus einer noch früheren Beziehung. Die Familie war dem städtischen Jugendamt bekannt. "Ihr wurden von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet", teilte die Stadt am Freitag mit, ohne Details zu nennen. "Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder einer potentiellen Gefährdung der Kinder gab es zu keinem Zeitpunkt." Weitere Angaben könnten mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Familienmitglieder nicht gemacht werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.