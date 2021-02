Vor über 14 Jahren war in einer Ausgabe des Magazins "National Geographic" ein doppelseitiges Bild einer landenden Schneeeule zu sehen. Mein damals zweijähriger Sohn sah sich das Bild immer wieder an, fragte mich dann: "Je bi bub?" (was damals bedeutete: Was bist du jetzt Bub für ein Tier?) und machte dabei die landende Schneeeule nach. Meine Aufgabe war es dann, erstaunt zu fragen: "Mmmmmh, schwierig.