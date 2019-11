"Schätze von unermesslichem Wert" gestohlen

Sie kamen in der Dunkelheit und wussten offensichtlich genau, was sie haben wollten. Unbekannte Einbrecher, die Rede ist von mindestens zwei, haben Montagfrüh den vermutlich größten Kunstdiebstahl der Nachkriegsgeschichte in Deutschland verübt. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter durch ein Fenster in Dresdens Schatzkammer, das Grüne Gewölbe, ein. Sie durchtrennten offenbar ein Gitter und schlugen die Scheibe ein. Danach gingen sie zielgerichtet auf eine Vitrine zu und zertrümmerten diese. Mit der Beute verließen sie innerhalb kürzester Zeit das Gebäude – vermutlich auf demselben Weg, auf dem sie eingedrungen waren.

Zwei Täter auf Video zu sehen

Der Sicherheitsdienst des Museums konnte den Einbruch von zwei Tätern via Überwachungskamera live verfolgen. Um 4.59 Uhr alarmierten die Mitarbeiter die Polizei wegen des Einbruchs. Den wenige Minuten später eintreffenden Beamten fiel ein Feuer auf dem nahegelegenen Theaterplatz auf. Dort war ein Elektroverteiler in Brand geraten, was zu einem Stromausfall in der Umgebung führte.

Gestohlen wurden eine Brillanten- und zwei Diamantengarnituren. "Es handelt sich dabei um Kunstschätze von unermesslichem Wert", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller. Der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, sagte, es handle sich "um eine Art Weltkulturerbe". Die drei Ensembles umfassen laut Syndram zusammen insgesamt etwa hundert Schmuckstücke. Nach den Worten des Direktors der Kulturstätte gibt es nirgendwo in Europa eine vergleichbare Sammlung.

"Schreckliche Vorstellung"

Dabei gehe es nicht um den Wert der einzelnen Schmuckstücke. "Es ist wirklich der Ensemblewert, der da wichtig ist." Generaldirektorin Marion Ackermann sagte, dass der Wert der Schmuckstücke in ihrer historischen Bedeutung und der Tatsache liege, dass sie als Ensemble erhalten seien. Ackermann bezifferte den Wert der Garnituren nicht. "Es ist der Staatsschatz des 18. Jahrhunderts, aber es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten." Sie hoffe, dass die Beute aufgrund ihrer Bekanntheit nicht verkauft werden könne. Dass die Täter deshalb womöglich einzelne Steine zum Verkauf herauslösen könnten, sei eine "schreckliche Vorstellung".

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter möglicherweise mit einem bereitstehenden Fluchtwagen entkommen sind. Deshalb beschränkte sich die Fahndung auch nicht auf das Stadtgebiet von Dresden.

Fluchtfahrzeug angezündet?

Die Ermittler prüften zudem einen Fahrzeugbrand im Stadtgebiet, der zumindest in einem "zeitlichen Zusammenhang" zur Tat stehe. Möglicherweise sei das Auto angezündet worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um den Fluchtwagen handle. Das Fahrzeug sei abgemeldet worden.

Das Grüne Gewölbe

Das Grüne Gewölbe in Dresden ist die historische Museumssammlung der ehemaligen Schatzkammer der Wettiner Fürsten von der Renaissance bis zum Klassizismus. Der Name der umfangreichsten Kleinodiensammlung Europas leitet sich von den ehemals malachitgrün gestrichenen Säulenbasen und -kapitellen in den ursprünglichen Gewölberäumen her. Bereits seit 1724 sind die Sammlungsräume des Grünen Gewölbes öffentlich zugänglich. In zehn prachtvoll ausgestatteten Räumen des Residenzschlosses befinden sich rund 3000 Schmuckstücke und andere Meisterwerke.

