Säuglingsentführung aus Klinik - Polizei fand Bub wohlauf

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau in Eppelborn (Landkreis Neunkirchen) fanden die Beamten den Angaben nach den vermissten Buben. Die Frau sowie ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte wurden vorläufig festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat war weiter noch nichts bekannt.

Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) äußerte sich am Donnerstag zu dem Vorfall: "Ich bin sehr erleichtert darüber, dass dieser schreckliche Fall so schnell gelöst werden konnte. Ich will mir nicht ausmalen, welchen Albtraum die Eltern des Säuglings in den letzten Stunden durchlitten haben müssen." Er dankte der Polizei für ihren Einsatz.