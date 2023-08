Sachsen: Halbe Tonne Kokain in Bananenkisten entdeckt

Mehrere hundert Kilogramm Kokain sind in Sachsen in Bananenkisten entdeckt worden. In zwei auf die Reifung von Früchten spezialisierten Betrieben wurden mehr als 480 Kilogramm der Droge, jeweils in Paketen zu einem Kilogramm, beschlagnahmt, wie das Landeskriminalamt am Dienstag in Dresden mitteilte. Der Wert des Kokains entspricht einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Einer der Betriebe rief am vergangenen Donnerstag die Polizei, weil auf einer Palette mit Bananenkisten verdächtige Päckchen zu erkennen waren. Das löste einen mehrtägigen Großeinsatz von Polizei, Bundespolizei, Hauptzollamt Dresden und Zollfahndungsamt Dresden aus. In einem Betrieb in Borna südlich von Leipzig wurden insgesamt mehr als 280 Kilogramm der Droge und bei einem weiteren Empfänger von Bananen aus dieser Lieferung nochmals mehr als 200 Kilogramm beschlagnahmt. Die Auswertung dauerte noch an. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

