Russland verlegt atomwaffenfähige Bomber zur Beringstraße nahe Alaska

Dies sei im Rahmen einer Übung geschehen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit.

Die strategischen Überschall-Flugzeuge hätten eine Strecke von mehr als 6.000 Kilometer auf dem Weg von ihrer Heimatbasis in die östliche Hafenstadt Anadir an der Beringsee zurückgelegt. Auf der Internetseite der "Rossijskaja gaseta", dem Amtsblatt der Regierung in Moskau, hieß es, der Flug zeige, dass die Regierung in der Lage sei, atomwaffenfähige Bomber so zu stationieren, dass sie die USA binnen 20 Minuten erreichen könnten. Die taktische Übung solle noch bis Ende der Woche dauern.