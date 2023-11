Russische Hackergruppe griff Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe an

Das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe (Kaufhaus des Westens) ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Dahinter soll eine unter dem Namen "Play" bekannte russische Hackergruppe stehen, wie diese Woche bekannt wurde. Die KaDeWe Group gehört zum Signa-Konzern um den Tiroler Eigentümer Rene Benko und dessen thailändischen Joint-Venture-Partner Central Group.

Laut der "Berliner Morgenpost" soll sich der Angriff bereits in der Nacht vom 2. auf 3. November ereignet haben. Demnach konnte die Attacke wohl abgewehrt werden. Trotzdem ergriff das Kaufhaus eigenen Angaben zufolge Vorsichtsmaßnahmen und stellte Geschäfte und Büros der KaDeWe Group vorübergehend auf einen Offline-Notbetrieb um.

Das Ausmaß des Angriffs ist bisher wohl noch unbekannt. Das Kaufhaus habe den betroffenen Teil seiner IT-Infrastruktur zwar eingrenzen können, könne aber noch keine Aussage darüber treffen, ob und in welchem Umfang möglicherweise Daten abgeflossen seien, hieß es. Das Unternehmen fürchtet, dass personenbezogene Daten in unbefugte Hände gelangt sein könnten. Ein Sprecher des Berliner Datenschutzbeauftragten bestätigte, dass die KaDeWe Group eine entsprechende Meldung erstattete und über die "Datenschutzverletzung" informierte.

Die aus Russland stammende Hackergruppe "Play" ist in der Branche nicht unbekannt. Zu ihren Opfern zählen unter anderem das Schweizer Medienhaus Neue Zürcher Zeitung und ein Dienstleister der Schweizerischen Bundesverwaltung. Die Hacker betreiben ein Geschäftsmodell, das Experten als Ransomware bezeichnen. Sie schleusen eine Verschlüsselungssoftware in die IT-Systeme ihrer Ziele ein und versperren so den Zugriff auf wichtige Daten. Gleichzeitig drohen sie mit Veröffentlichung der Daten im Darknet, sollten die Betroffenen kein Lösegeld zahlen.

