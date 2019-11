Ruinerwold: Österreicher auf Bauernhof gequält

Medienberichten zufolge, die sich auf Zeugenaussagen aus den Behördenakten berufen, soll ein zweiter involvierter Mann aus Österreich nicht nur monatelang festgehalten, sondern auch gequält worden sein.

Bereits bekannt war, dass Josef B. (58), der vor neun Jahren aus Pabneukirchen in die Niederlande ausgewandert war, den abgelegenen Hof in Ruinerwold täglich besucht und mit Nahrungsmitteln versorgt hatte. Er wurde wie der beschuldigte Familienvater, ein 67-jähriger Niederländer, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die Männer nun auch, 2009 monatelang den mittlerweile 69-Jährigen festgehalten zu haben.

Böse Geister austreiben

Die deutsche "Bild"-Zeitung sowie die niederländische Zeitung "De Telegraaf", die offenbar Einsicht in Ermittlungsakten und Zeugenaussagen bekommen hat, berichteten, der ältere Österreicher könnte ein "Hilfsarbeiter" seines Landsmanns gewesen sein. Der Mann soll durch den Familienvater Torturen unterzogen worden sein. So sei einer Zeugenaussage zu entnehmen, dass man ihn "an einem Seil befestigt von der Decke in der Tischlerei des Hofes hängen ließ", schrieb die "Bild"-Zeitung. Durch die "Bestrafung", die "böse Geister" hätte vertreiben sollen, sei der Mann "verkrüppelt worden".