Rom verschärft Maßnahmen: Mehrheit Italiens ist rot

Elf der 20 Regionen werden auf der "Corona-Ampel" ab Montag als rot eingestuft. Alle anderen sind orange mit Ausnahme Sardiniens. Die Parameter, nach denen sich das Ampelsystem orientiert, werden verschärft. Bei mehr als 250 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern wird eine Region rot eingestuft, so Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag.

Bars und Restaurants bleiben in den roten Regionen geschlossen. Die Menschen dürfen sich nur innerhalb ihrer Region bewegen. Besuche sind nur einmal am Tag und maximal zu zweit bei einem anderen Haushalt zulässig. Der Reproduktionsfaktor liegt in 16 der 20 Regionen bei über 1. Italiens Regierung kämpft seit Herbst 2020 mit dem Instrument einer regionalen Einteilung in mehrere, farblich gekennzeichnete Risikozonen gegen die Pandemie.