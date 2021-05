Rio: 25 Tote bei Polizeieinsatz

Es handelte sich um die blutigste angeordnete Operation in der Geschichte der brasilianischen Millionenmetropole. Die Polizei rechtfertigte den Einsatz, bei dem es zu heftigen Gefechten mit mutmaßlichen Mitgliedern von Drogenbanden kam, mit dem Kampf gegen die Drogenmafia.

Die Favela Jacarezinho gilt als einer der Stützpunkte des Comando Vermelho (Rotes Kommando) im Norden Rios, den dieses unter anderem mit Barrikaden schützt. Mächtige Verbrechersyndikate wie das Comando Vermelho und eine Reihe kleinerer Banden ringen in den Armenvierteln um die Kontrolle über den Drogenhandel und das Schutzgeldgeschäft.

In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien. 2019 töteten Sicherheitskräfte in dem südamerikanischen Land 5804 Menschen.