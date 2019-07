Riesige Waldbrände in Sibirien schaden Weltklima

Waldbrände haben in den nordrussischen Weiten bereits mehrere Millionen Hektar Land zerstört. Gesundheitliche Beschwerden und Beeinträchtigungen des Flugverkehrs sind jedoch nicht die einzigen Folgen der Großbrände. Umweltschützer warnen, dass die Zerstörung riesiger Waldflächen in Sibirien eine gefährliche Klimawandel-Spirale auslöse.

In den entlegenen Gebieten Sibiriens gibt es jährlich große Waldbrände. Vielfach greifen die Behörden nur ein, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Heuer haben die Brände aber ein außergewöhnliches Ausmaß erreicht. Laut Behörden gingen bereits 3,2 Millionen Hektar Land in Flammen auf. Besonders betroffen: die Gegenden von Jakutien, Krasnojarsk, Irkutsk.

Die nationale Forstbehörde gibt an, dass die Feuer durch eine für diesen Landesteil "anormale" Hitze von um die 30 Grad und heftige Winde angefacht werden. Seit Wochen sind etwa hundert Orte von Rauch eingehüllt. Auch Städte in den Regionen Tomsk, Altai, Jekaterinburg und Tscheljabinsk bekommen die Folgen zu spüren. Greenpeace Russland hebt hervor, dass die Waldbrände "schon lange kein lokales Problem mehr" seien. Vielmehr handle es sich um "eine Umweltkatastrophe auf nationaler Ebene". Durch die Brände würden große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid frei und außerdem könne niedergebrannter Wald auch kein CO2 mehr speichern.

Hinzu komme das "Problem der Rußpartikel, die auf Eis und Schnee fallen", warnte die Weltorganisation für Meteorologie. Der Ruß lasse das Eis schmelzen oder sorge durch die Verdunkelung der Schnee- und Eisflächen dafür, dass sie nicht mehr so viel Sonnenlicht reflektierten und somit weniger zur Kühlung der Erde beitrügen.

Auf NASA-Bildern ist zu erkennen, dass beeindruckende Rauchwolken bereits die Arktis erreicht haben. Grigori Kuxin von Greenpeace Russland sagte, dass Ruß und Asche die Eisschmelze in der Arktis und das Auftauen von Permafrostböden beschleunigten. Die Wirkung der Brände in Sibirien auf das Klima sei somit "beträchtlich".