Riesige Hagelkörner: Schwere Gewitter über Bayern

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach von zahlreichen Einsätzen wegen kaputter Fenster- und Autoscheiben. Außerdem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Die Lage sei unübersichtlich.

Auf gießen kann ich heute wohl verzichten #hagel pic.twitter.com/BTj7T2vl9a — Marcus Schwemer (@MarcusSchwemer) 10. Juni 2019

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte amtlich vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und starkem Wind gewarnt. Unwetter waren am Pfingstmontag für weite Teile Deutschlands vorhergesagt. Es müsse mit örtlichem Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden, sagte der DWD voraus. Am Abend und in der ersten Nachthälfte sollten die Gewitter in Richtung Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie ins südliche Niedersachsen ziehen. Nach Mitternacht werde der gesamte Nordosten von der brisanten Wetterlage betroffen sein.

Auch am Dienstag kann es nach Angaben des DWD Unwetter geben, vor allem in einem Streifen vom östlichen Alpenrand bis zur Ostsee. Dabei liegen die Temperaturen im Südosten und Osten voraussichtlich zwischen 25 und 32 Grad, während es in der Mitte und im Norden Deutschlands mit 21 bis 25 Grad merklich kühler sein dürfte. Im Westen und Südwesten werden nur 16 bis 20 Grad Höchsttemperatur erwartet.

