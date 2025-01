Rekordmenge von 1,6 Tonnen Crystal Meth in Thailand beschlagnahmt

Die als Crystal Meth bekannte synthetische Droge wurde versteckt in Baumwoll-Ballen in einem Lagerhaus in der Hauptstadt Bangkok entdeckt, wie Drogenermittler am Montag mitteilten. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

Mehr als 25 Millionen Dollar Straßenverkaufswert

"Es ist das erste Mal, dass wir eine so große Menge Methamphetamin beschlagnahmt haben", sagte der Leiter der Drogenkontrollbehörde, Phanurat Lukboon, der Nachrichtenagentur AFP. Zum Straßenverkaufswert der Droge machten die Behörden keine Angaben. Nach einem Drogenfund im Mai vergangenen Jahres hatten sie den Verkaufswert von einer Tonne Crystal Meth auf 25 Millionen Dollar geschätzt.

Drogenlabore im "Goldenen Dreieck"

Thailand ist einer der wichtigsten Drogenumschlagplätze in Asien, vor allem die als Goldenes Dreieck bekannte Grenzregion zu Myanmar und Laos. Besonders in Myanmar gibt es zahlreiche Drogenlabore. Nach UN-Angaben wurde in Ost- und Südostasien im vergangenen Jahr eine Rekordmenge von Methamphetamin beschlagnahmt.

