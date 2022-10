Rekord bei Transplantation in Italien: 97-Jährige spendete Leber

Die Frau war am Samstag an einer Hirnblutung gestorben. "Die Operation war ein voller Erfolg. Für Italien ist das ein Rekord, auf den wir stolz sein können", sagte die Leiterin des regionalen Transplantationszentrums der Region Marken, Francesca De Pace, in einer Presseaussendung am Montag. "Ich danke der Familie der Spenderin für ihre Großzügigkeit und dem Team des Krankenhauses Fabriano, das die Transplantation ermöglicht hat", so De Pace.

Im Jahr 2021 lag das Durchschnittsalter der Spender in Italien bei 60,4 Jahren, im Jahr 2002 bei 52 Jahren. Insgesamt 46,8 Prozent der Organentnahmen im Jahr 2021 betrafen Verstorbene über 65 Jahre, 13,6 Prozent waren über 80 Jahre alt.

"Das Durchschnittsalter der Spender steigt aufgrund der höheren Lebenserwartung, aber vor allem dank der zunehmenden Fähigkeit des Transplantationsnetzes, ältere Organe erfolgreich zu verwenden, wobei auch bei dieser Art von Transplantation sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden", erklärte Massimo Cardillo, Direktor des Nationalen Transplantationszentrums.

Die Leber kann auch im hohen Alter noch optimal funktionieren, sodass Transplantationen von Menschen über 90 Jahren möglich sind. "Leider sind ältere Menschen oft fälschlicherweise der Überzeugung, dass sie aus Altersgründen keine Organe spenden können. Der Fall Fabriano zeigt, dass jeder, unabhängig vom Alter, ein Spender sein kann", so Cardillo.