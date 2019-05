Reisebus prallte gegen Lkw: Mindestens 20 Todesopfer in Mali

Der Unfall hatte sich am Nachmittag unweit der Hauptstadt Bamako in der Region Koulikoro zwischen den Orten Kassela und Zantiguila ereignet. In dem westafrikanischen Land kommt es wegen schlechter Straßen und nur selten gewarteten Fahrzeugen häufiger zu schweren Unfällen.

