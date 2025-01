Regierungskritischer Clip von ungarischem Rapper wurde Online-Sensation

Der Clip von Péter Majoros, bekannt unter seinem Künstlernamen Majka, wurde seit seiner Veröffentlichung vergangenen Freitag auf YouTube bereits 4,5 Millionen Mal angeklickt. Er führt nicht nur in Ungarn, sondern auch in Österreich die Charts der meistgesuchten Videos auf dem Portal an.

Das Musikvideo zu dem Song "Csurran, cseppen" (wörtlich: "Es rinnt, es tropft", d. h. das Geld) handelt vom Ministerpräsidenten eines fiktiven Landes namens Bindschistan, der nach acht Jahren Herrschaft erstmals ein Liveinterview gibt. Kurz vor dem Gespräch wird ihm von einem Kellner - in dessen Figur viele User aufgrund von äußeren Ähnlichkeiten Ungarns Oppositionsführer Péter Magyar zu erkennen glaubten - ein Wahrheitsserum verabreicht. Unter dessen Einfluss packt der von Majka selbst dargestellte Premier hemmungslos über Korruption, Geldgier und Volksverdummung aus.

Viele User gratulierten dem 45-jährigen Rapper, der zu den bekanntesten Künstlern dieses Genres in Ungarn zählt, zu seinem Mut, offen Kritik am Regime von Premier Viktor Orbán zu üben. Majka hatte sich bisher kaum politisch geäußert, er galt eher als Figur, die sich anzupassen versuchte, erinnerten Kommentatoren. Nach Erscheinen des Clips wurde der Rapper von Medien und Personen, die der Regierungspartei Fidesz von Orbán nahestehen, umgehend öffentlich attackiert. Majka bemühte sich aufgrund der heftigen Reaktionen, die Wogen zu glätten. Er wolle sich "keiner politischen Seite anschließen", sondern sehe die gesamte Elite kritisch, verlautbarte er auf Facebook.

