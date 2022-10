Regen, Regen: So nass war es in Sydney noch nie

Der bisherige Rekord aus dem Jahr 1950, als 2194 Millimeter Regen in der Millionenstadt verzeichnet wurden, sei zu Mittag gebrochen worden. Bis Jahresende werden weitere schwere Niederschläge erwartet. In zahlreichen Orten des Bundesstaates New South Wales an der Ostküste gab es Warnungen vor neuen Überschwemmungen, so in der berühmten Weinbauregion Hunter Valley und im Großraum Sydney. Australiens Ostküste war heuer bereits mehrfach von außergewöhnlich starken Regenfällen und Überflutungen betroffen.