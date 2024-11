Rätsel gelöst: "Hvaldimir" soll tatsächlich Russland gedient haben

Der Weißwal war ausgewachsen, er rieb sich an der Bordwand des Fischerbootes und trug ein Riemengeschirr, an dem eine Videokamera befestigt war. Das schien ihn ziemlich zu stören. "Ich wusste, dass die Tiere instinktiv Hilfe bei Menschen suchen, wenn sie in Not geraten sind", sagte Joar Hesten der BBC.