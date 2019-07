"Radioaktive Wolke" von 2017 wohl aus Atomanlage im Ural

In detektivischer Forschungsarbeit fand ein Team um den österreichischen Strahlenphysiker Georg Steinhauser nun den sehr wahrscheinlichen Verursachungsort im südlichen Ural (Russland). Reaktorunfall gab es dort allerdings keinen, berichten sie im Fachblatt "PNAS". Zwar bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung, trotzdem war das Ereignis Ende September und Anfang Oktober 2017 die gravierendste Freisetzung von radioaktivem Material seit Fukushima 2011. Kein Staat hat bisher die Verantwortung für die rätselhaft hohe Konzentration übernommen. "Gemessen wurde radioaktives Ruthenium-106. Die Messwerte weisen auf die wahrscheinlich größte singuläre Freisetzung von Radioaktivität aus einer zivilen Wiederaufbereitungsanlage hin", so der an der Universität Hannover tätige Steinhauser in einer Aussendung der Technischen Universität (TU), deren Experten an der Studie mitbeteiligt waren.

Die europaweiten Höchstwerte erreichten 176 Millibecquerel pro Kubikmeter Luft. Das entspricht 100-fach erhöhten Werten des radioaktiven Isotops mit einer Halbwertszeit von 374 Tagen, als sie nach der Fukushima-Katastrophe in Europa registriert wurden.