Quallenplage  Symptom der Überfischung

Warum kommen Quallen immer häufiger vor in den Meeren? Für viele Wissenschafter, darunter Lovina Fullgrabe vom korsischen Meeresforschungsinstitut Stareso, ist die Überfischung etwa von Thunfischen und Meeresschildkröten, die beide Quallen fressen, eine der plausibelsten Erklärungen. Der Weltklimarat IPCC warnte 2019, die starke Ausbreitung der Quallen führe zu einer "Gelifizierung", einer Art Verschleimung, der Meere.

Jedenfalls führte das Auftreten großer Quallenschwärme bereits zur Zerstörung ganzer Fischfarmen oder zur Blockade von Kühlsystemen für Kraftwerke an der Küste. Doch in den Quallen, die schon seit rund 600 Millionen Jahren die Meere bevölkern, steckt viel positives Potenzial. Die Wissenschaft hat den Nesseltieren einige Durchbrüche zu verdanken. So wurde zum Beispiel der Chemie-Nobelpreis 2008 für die Verwendung des Leuchtstoffes aus Quallen bei der Visualisierung von Zellprozessen verliehen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA untersucht mit Quallen Fortpflanzung in der Schwerelosigkeit und die Europäische Union will seit 2017 mit dem Projekt "GoJelly" herausfinden, wie Quallen in der Ernährung, Düngung oder gegen Umweltverschmutzung eingesetzt werden könnten.

Ozeanograf Fabien Lombard vom Meeresforschungsinstitut Laboratoire d’Océanographie de Villefranche/Mer zufolge können Quallen als Futter in der Fischzucht oder zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit, etwa im Weinbau, eingesetzt werden. Das Kollagen der Quallen werde mitunter in Windeln oder Tampons verwendet, um Feuchtigkeit zu binden, und mache sogar Beton flexibler und erdbebenfester.

Zudem werde daran geforscht, wie Quallen bei der Knorpelbildung im menschlichen Körper helfen und wie Quallen Plastikabfall im Wasser binden können.